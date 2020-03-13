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Bakırköy Adliyesi'nde korona virüs temizliği

Bakırköy Adalet Sarayı korona virüsten korunmak için dezenfekte edildi.

Duruşma salonlarından hakim ve savcı odalarına kadar binanın her yerinde dezenfekte çalışması yapıldı.


Çin'de ortaya çıkıp kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında Bakırköy Adliyesi'nde dezenfekte işlemi yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 3 ekip, 6 personeliyle antiseptik dezenfektan kullanarak adliye binasında dezenfekte işlemi yaptı. Duruşma salonlarından hakim ve savcı odalarına kadar binanın her köşesi didik didik temizlendi.

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