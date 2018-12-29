Bakırköy Adliyesine girmeye çalıştığı sırada yakalanan sahte polis tutuklandı

Bakırköy Adliyesine polis kıyafeti ve çakarlı aracıyla giren ve sonrasında ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan sahte polis çıkarıldığı mahkemece ‘resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Adliyesine girerek Koruma Şube Müdürlüğünde görev yaptığını söyleyen E.Ş.'nin (37) davranışlarından şüphelenen adliye polisleri, şahsın polis kartını göstermesini istemişti. Sonrasında ise sahte kimliği ile kurusıkı tabancası olduğu anlaşılan E.Ş. ekipler tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Şüpheli şahıs sorgusu yapılmak üzere Kartaltepe Karakoluna götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesine getirilen E.Ş. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, ‘Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' sucularından tutuklanarak cezaevine gönderildi.