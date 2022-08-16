Bakırköy Belediyesi Balıkçılar çarşısını yıkıyor

Devam eden yıkım çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.

Bakırköy'de balıkçılar çarşısında bulunan esnafın iddiasına göre, Bakırköy Belediyesi rant uğruna çarşıyı yıkıyor. Yaklaşık 2 yıldır esnafı bezdirip dükkanları terk etmeleri için belediye ekipleri dükkanların önünde kazı çalışması yapıyor, günde 3 sefer her dükkana zabıta ekiplerini gönderiyor gelen müşterilerin araçlarını çekiciye aldırtarak müşterileri kaçırmaya çalışıyor. Bakırköy Belediyesi ilk olarak tek katlı dükkanların depreme dayanıklı olmadığını gerekçe göstererek yıkmak istemiş ancak esnafın karşı davası sonucunda mahkemeyi esnaf kazandı. Daha sonra Bakırköy Belediyesi ve esnaf arasında yapılan kira sözleşmelerini iptal edip esnafı mahkeme kararı ile çıkmaya zorladı. Yıkım ekipleri ile birlikte çarşıda bulunan dükkanları yıkmaya başladı. Bu durumdan dertli esnaf ise imza toplayarak ve mahkemeye giderek yapılan yıkımı durdurmaya çalışıyor. Çarşı esnafı deprem riski raporuna karşı dava açarak mahkemeyi kazandı ancak Bakırköy Belediyesi kira sözleşmelerini iptal ederek işgalci konumuna soktuğu esnafın ruhsatlarını iptal ederek dükkanlarını mühürledi. Dükkanları ise yavaş yavaş yıkmaya başladı. Hukuksuz bir şekilde dükkanlarının yıkıldığını ifade eden esnaf yardım bekliyor.