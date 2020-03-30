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Bakırköy E-5'te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Bakırköy E-5’te aracı yolda bozulan araç sağ şeritte durmasıyla bu esnada seyir halinde olan arkadan gelen kamyonet öndeki aracı fark edemeyince araca arkadan çarptı.

Bakırköy E-5'te aracı yolda bozulan araç sağ şeritte durmasıyla bu esnada seyir halinde olan arkadan gelen kamyonet öndeki aracı fark edemeyince araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere sıkışan sürücü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.


Kaza sabah saatlerinde Bakırköy E-5 Avcılar istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hakkı Öztürk, 34 AB 5997 plakalı aracı arıza yapınca sağ şeritte durmak zorunda kaldı. Bu sırada arkadan gelen 34 CKR 450 plakalı kamyonet, Öztürk'ün aracına çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan Öztürk feci şekilde hayatını kaybetti.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda yaşanabilecek bir yanma ihtimaline karşı köpük uygulaması yaptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere sıkışan araçtaki sürücü Öztürk'ü çıkarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, uzun süre çaba sarf etti. Aracın üst bölgesini kesen ekipler, sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.


Ancak sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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