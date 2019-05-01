Bakırköy İncirli Caddesi'nde toplanan kortej miting alanına giriş yaptı

Bakırköy'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde mitinge katılacak olan gruplar, İncirli Caddesi üzerinden yürüyerek Bakırköy Halk Pazarı alanına giriş yaptı. Yürüyüş esnasında çeşitli güvenlik noktalarından geçen grup üyeleri, polis tarafından didik didik arandı.

İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Bakırköy Halk Pazarı alanında yapılmasına izin vermesi üzerine miting alanına gitmek isteyen vatandaşlar İncirli Caddesi'nde toplandı. Burada toplanan kortej, polis güvenliği eşliğinde Bakırköy Halk Pazarı alanına giriş yaptı. Yürüyüş esnasında çeşitli güvenlik noktalarından geçen grup üyeleri, polis ekipleri tarafından didik didik arandı.