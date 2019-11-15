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Bakırköy Kaymakamlığı: “Biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşıldı”

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak’ta şüpheli ölüm ihbarı üzerine gidilen evde biri çocuk 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı üzerine gidilen evde biri çocuk 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.


Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı alınmış, söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.”

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