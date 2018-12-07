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Bakırköy sahil yolunda tüm önlemlere rağmen kazalar önlenemiyor

Bakırköy sahil yolunda alınan tüm önlemlere rağmen yüksek araçların üst geçide çarpması engellenemiyor.

Dün yine bir tır dorsesi üst geçide takılırken, alınan önlemler kameralarca kaydedildi.


Bakırköy sahil yolu Yeşilköy mevkiinde yüksekliği 4 metre olan üst geçitte alınan tüm önlemlere rağmen kaza yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dün meydana gelen kazada tır sürücüsü yüksekliği hesap edemeyince dorsesi üst geçide çarparak devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza ucuz atlatıldı. Belediye ekiplerinin kazanın meydana geldiği üst geçidin güzergahında birçok uyarıcı tabela ve gabari ölçüm için dubalar koyması da kazaların yaşanmasına engel olamıyor. Öte yandan, yolda yüksek araçlar için ışıklı alternatif güzergah tabelaları da bulunuyor.

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