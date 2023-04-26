Bakırköy'de 5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

Bakırköy'de, 5 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar ise paniğe kapılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Hamdullah Suphi Tanrıöver Sokaktaki bir sitede çıktı. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki 5 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bina sakinleri tahliye etti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Kimsenin yaralanmadığı yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kat'i çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.