Bakırköy'de alt geçide çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza saat 02.30 sularında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'ndeki Atatürk Havalimanı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Florya istikametine seyir halinde olan Ömür Umut H., idaresindeki 34 GE 2306 plakalı TIR, Yeşilyurt mevkiindeki yüksekliği 4.10 metre olan üst geçide çarptı. Daha sonra sıkışan TIR devrildi, sürücü ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Devrilen TIR'ın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.