İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakırköy'de AVM'de yangın paniği

Bakırköy’de bulunan bir AVM’nin depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bakırköy'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Küçük çapta meydana gelen yangın nedeniyle AVM'nin içerisini duman kaplayınca vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.


Yangı, Bakırköy'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını gören çalışanlar hemen yangına müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın nedeniyle oluşan dumanlar AVM'nin havalandırmasından içeri girdi. Yoğun duman nedeniyle AVM'de bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.