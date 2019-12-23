Bakırköy'de bıçaklanan dansçı gencin yakınlarından tepki

Bakırköy'de okul çıkışı, başka bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Berhan Tamalan'ın dayısı Zafer Aldoğan faillerin serbest kalmasına tepki gösterdi. Profesyonel dansçı olduğu öğrenilen Tamalan'ın yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü okul çıkışında Bakırköy'de yaşanmıştı. Berhan Tamalan tanımadığı bir grubun saldırısına uğramış ve bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Profesyonel dansçı olduğu öğrenilen gencin tedavisi hastanede devam ederken gencin dayısı bugün olayla ilgili Bakırköy Sadik Konuk Eğitim ve Araştırması hastanesi önünde olayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zafer Aldoğan olayın faillerinin serbest kalmasına tepki göstererek, “Çocuğumuz mağdur oldu. Okul çıkışında 20 - 25 kişilik bıçaklı grup saldırdı. Biz burada mağdur olurken kederimizden nasıl yaparız diye uğraşırken bıçaklayanların serbest bırakıldığı bize ulaştı. Neden böyle bir şey oldu sebep ne söylesinler. Yeğenimin kanaması devam ediyor. Gözetim altında. Bırakıldığını bilmiyoruz. İki okul öğrencileri arasında daha önce tartışma olduğunu biliyoruz. Bizim çocuğumuzda okulu simgeleyen kıyafetleri giydiği için böyle bir şey maruz kalıyor. Sokakta kavgası falan böyle bir şeyi yok” dedi.

Dans videoları ortaya çıktı

Tamalan'ın tedavisi devam ederken yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Profesyonel olarak dansçılık yaptığı söylenilen gencin görüntülerinde dans ettiği ve mutlu olduğu görülüyor.