Bakırköy'de bir esnaf boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Bakırköy'de bir esnaf, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 16.00'da Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Akatlar Sokak'ta meydana geldi. Bakırköy'de dürüm dükkanı bulunan Muhittin Altundere isimli esnaf, depo olarak kullandığı dükkanda iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Muhittin Altundere kanlar içinde yere yığıldı. Boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu Altundere olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayı haber alan esnafın yakınları depo önüne geldi. Polis ekipleri aile fertlerini sakinleştirmeye çalıştı. Muhittin Altundere'nin eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri, zanlının kaçış yolundaki güvenlik kameralarını inceleyerek eşkalini belirlemeye çalışıyor. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.