İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bakırköy'de bir esnaf boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Bakırköy’de bir esnaf, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Bakırköy'de bir esnaf, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.


Olay, saat 16.00'da Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Akatlar Sokak'ta meydana geldi. Bakırköy'de dürüm dükkanı bulunan Muhittin Altundere isimli esnaf, depo olarak kullandığı dükkanda iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Muhittin Altundere kanlar içinde yere yığıldı. Boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu Altundere olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayı haber alan esnafın yakınları depo önüne geldi. Polis ekipleri aile fertlerini sakinleştirmeye çalıştı. Muhittin Altundere'nin eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu.


Polis ekipleri, zanlının kaçış yolundaki güvenlik kameralarını inceleyerek eşkalini belirlemeye çalışıyor. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.