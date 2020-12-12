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Bakırköy'de değnekçilik yapan 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy’de değnekçilik yapan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bakırköy'de değnekçilik yapan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri Bakırköy Şehit Nusret Sokakta değnekçilik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri yol üzerine sandalye, tabure vb. engeller koyarak araç park ettiren ve sürücülerden para talep ettiklerini tespit edilen Zeynelabidin P. ve Savaş Ç. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şüphelilere ayrı ayrı 598 lira olmak üzere toplamda bin 196 TL para cezası kesildi. Şüpheliler ayrıca Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçlarından adli adli işlem uyguladı.


Gözaltına alınan şahıslardan Zeynelabidin P.'nin 5 adet, Savaş Ç.'nin ise aynı suçtan 17 adet kaydı bulunduğu öğrenildi.

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