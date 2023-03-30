Bakırköy'de dron destekli motosiklet denetimi yapıldı

Bakırköy'de polis ekipleri motosiklet, motokurye ve yayalara yönelik denetim yaptı. Yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Bakırköy İstanbul Caddesi ile Ebuzziya Caddesi'nde hırsızlığa karışan motosikletleri tespit amacıyla motosiklet sürücüleri, motokurye ve yayalara yönelik genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. Uygulamaya Asayiş, Yunus, Önleyici Hizmetler ve Trafik polisi ekipleri katıldı. Dron destekli yapılan uygulamada motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak denetlendi. Yoldan geçen yayalara yönelik de Genel Bilgi Sistemi (GBT) yapıldı. Yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı.