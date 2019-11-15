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Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

Bakırköy Osmaniye’de bir dairede cesetleri bulunan 1’i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu.

Bakırköy Osmaniye'de bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Evdeki cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenilirken Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı belirtildi.


Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, evde yapılan incelemelerin ardından cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenildi. Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı öğrenildi.


İncelemelerin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bakırköy Kaymakamlığı ise ekiplerin ölçümleri sonucu olay yerindeki kokunun siyanürden kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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