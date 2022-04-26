Bakırköy'de feci kaza, bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edip Payza (54) yönetimindeki 34 UK 9770 plakalı bir motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Payza elli metre savrulurken, motosiklet ise yaklaşık yüz metre ileriye sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu Payza'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Payza, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde trafik bir süre tek şeritten yönlendirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken cenaze ve motosikletin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.