İhlas Haber Ajansı

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Bakırköy'de kumar oynatılan iş yerine polis baskını

Bakırköy’de polis ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı aldığı bir iş yerine baskın düzenledi.

Bakırköy'de polis ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı aldığı bir iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen şahıslara para cezası kesildi.


Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşilköy'deki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Hemen adrese giden ekipler, iş yerine baskın düzenlendi. Baskında, iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen F.A., E.C. ve H.Ö. isimli şahısların yanı sıra, içeride kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslara toplamda 9 bin 95 lira para cezası uygulanırken, iş yerini işlettiği belirlenen 3 kişiye ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

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