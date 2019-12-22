Bak?rk?y'de lise ??rencisine b??akl? deh?et

Bak?rk?y'de profesyonel dans?? oldu?u ??renilen bir lise ??rencisi, ba?ka ??renci grubu taraf?ndan darp edilerek, karn?ndan b??akland?. A??r yaralanan ??renci hastaneye kald?r?larak tedavi alt?na al?n?rken, ayn? sald?rgan ??rencileri, ba?ka bir ??renciyi darp etti?i anlar ise kameraya yans?d?.

Olay, ge?ti?imiz Cuma g?n? Bak?rk?y Yahya Kemal Beyatl? Anadolu Lisesi yak?nlar?nda ya?and?. ?ddiaya g?re, profesyonel dans?? oldu?u ??renilen Bak?rk?y Yahya Kemal Beyatl? Anadolu Lisesinde son s?n?f ??rencisi Berhan T., Cuma g?n? okul ??k???nda hen?z bilinmeyen bir nedenle ??renci B.?. ve arkada?lar?n?n sald?r?s?na u?rad?. Neye u?rad???n? ?a??ran Berhan T., kendisine sald?r?lar?n elinden kurtularak ka?maya ?al??t?. Ancak, yakla??k 400 metre ka?t?ktan sonra grup tekrar Berhan T.'yi yakalayarak darp etmeye devam etti. Bu s?rada B.?. isimli ??renci yan?nda getirdi?i b??akla Berhan T.'yi karn?ndan b??aklad?. B??ak darbelerinin ard?ndan Berhan T. kanlar i?inde yere y???l?rken, sald?rgan grup ise ka?arak kay?plara kar??t?. Bu s?rada yoldan ge?en ba?ka ??renciler ise Berhan T.'?n yerde kanlar i?inde kald???n? g?r?nce durumu sa?l?k ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sa?l?k ekipleri yaral? ??renciye yapt??? ilk m?dahalenin ard?ndan Bak?rk?y Dr. Sadi Konuk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine kald?rd?. Olay yerine gelen polis ekipleri ise ka?an sald?rgan grup ??rencilerini yakalamak i?in ?al??ma ba?latt?.

?te yandan B.?. ve arkada?lar?n?n daha ?nce ba?ka bir ??renciye ayn? ?ekilde sald?rarak darp etti?i tespit edildi. Ayn? zamanda bu darp giri?imi ise ba?ka ??renciler taraf?ndan saniye saniye kaydedildi.