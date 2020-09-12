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Bakırköy'de nakliye kamyonu devrildi

Bakırköy’de virajı alamayan eşya taşıyan nakliye kamyonu yan yattı.

Bakırköy'de virajı alamayan eşya taşıyan nakliye kamyonu yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede yoğun trafik oluştu.


Kaza, Bakırköy Florya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev eşyası taşıyan Nezir Kaplan idaresindeki 34 CRV 054 plakalı nakliye kamyonu seyir halde ilerlen virajı dönmek istediğini sırada hızını alamadı. Tekirdağ'dan Tuzla'ya eşya götüren kamyon cadde üzerinde yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamyonun içinde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla kurtulurken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası Cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Kamyonun çekilmesiyle içindeki malzemeler başka bir kamyona yüklendi.

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