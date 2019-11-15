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Bakırköy'de ölen aileye ait olduğu iddia edilen araç emniyet otoparkına çekildi

Bakırköy’de ölen aileye ait olduğu iddia edilen bir araç polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından emniyet otoparkına çekildi.

Bakırköy'de ölen aileye ait olduğu iddia edilen bir araç polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından emniyet otoparkına çekildi.


Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hayatını kaybeden kişilerin Bahattin Delen, eşi Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki çocuğu Ali Delen olduğunu belirledi. Evde AFAD'ın yaptığı incelemelerde siyanür tespit edildi. Delen ailesinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis ekiplerinin evde ve çevresindeki incelemeleri sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, Delen ailesine ait olduğu iddia edilen bir araç da incelemeye alındı. Polis ekiplerince incelenen araç emniyet otoparkına çekildi.

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