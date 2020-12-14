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Bakırköy'de otoparkta iki lüks araç kurşunlandı

Bakırköy E-5 yan yoldaki bir otoparkta bulunan iki lüks araç kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, saat 22.30 sıralarında Bakırköy E-5 yan yol kenarında bulunan bir otoparkta yaşandı. İddiaya göre, araç ile gelen saldırganlar otoparkta bulunan iki lüks aracı kurşunlayarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine otoparka gelen polis ekipleri, olay yerinde ve araçlar üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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