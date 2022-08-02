İhlas Haber Ajansı

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Bakırköy'de polis denetimi

Bakırköy’de polis ekipleri sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy'de polis ekipleri sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında şüpheli kişiler durdurularak GBT kontrolü yapıldı.



Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus polisler ve devriye ekiplerine bağlı polisler ilçede bulunan sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekiplerin şüpheli gördüğü şahıslar tek tek durdurularak ilk önce üstü arandı, daha sonra Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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