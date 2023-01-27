Bakırköy'de restoranda yangın

Bakırköy Florya'da bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı. Çıkan yangın restoranın hemen yanında bulunan başka bir restorana sıçrarken itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bakıröy Florya'da bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı. Çıkan yangın restoranın hemen yanında bulunan başka bir restorana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken yaralanan olmadığı ifade edildi.