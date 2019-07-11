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Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Bakırköy’de 2 araç ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Bakırköy'de 2 araç ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Bakırköy Yeşilyurt Havuzlu Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 HK 9752 plakalı araç sürücüsü, bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı. Bu esnada arkadan gelen Sedat Özer'e ait 06 BV 6046 plakalı yol bakım aracı ilk önce bariyerlere çarpan araca, daha sonra da duvara çarptıktan sonra motosiklet sürücüsü Furkan Çoşkun'a çarparak durabildi.


İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Farklı araçlardan iki kişi yaralandı. Kaza yerine kısa sürede gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında Havuzlu Kavşak Florya istikameti, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, Bakırköy istikametinde ise trafik kontrollü olarak sağlandı.

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