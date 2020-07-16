Bakırköy'de zincirleme trafik kazası

Bakırköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu araçta sıkışan bir sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarında seyir halindeki bir otomobil yavaşlayınca, arkadan gelen araçlar da birbirine çarptı. Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, kamyonetin ve cipin arasında kalan sürücü Ekrem Ekici araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

"Umarım durumu iyidir"

Kazayı gören Ferhat Delice, “Araçların zincirleme şekilde birbirine çarptığını gördüm. Ortadaki araçtaki vatandaş sıkışmıştı onun durumu daha kötüydü. Umarım zarar ziyan yoktur vatandaşımızda. Durumu ağır değildi. Tedbir amaçlı boyunluk takmışlardı” diye konuştu.