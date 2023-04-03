Bakırköy'deki eski binaların kiraları deprem endişesiyle düştü

Fay hattına yakınlığından dolayı İstanbul'un deprem riski yüksek ilçelerinden Bakırköy'de eski binalardaki kira fiyatları 6 Şubat öncesine göre geriledi. Bölgedeki kiralık dairelerin aylık fiyatları ortalama 2 bin lira azalırken, yeni binalara talep arttı.

İstanbul Bakırköy'de 40-50 senelik eski binaların kira fiyatları deprem endişesiyle düştü. İlçedeki kiralık daireler ortalama 2 bin liralık bir düşüş yaşadı. Yeni binalarda bu rakam değişmedi. Bölgede 1999 deprem öncesindeki binalara ilgi de düştü. Daha çok yeni binalara talep bulunuyor.

Bakırköy'de 13 bin TL'lik kiralık eski dairenin fiyatı 11 bin TL'ye kadar düştü. Bu binaların büyük bir kısmını kentsel dönüşüme girme ihtimali bulunan binalar oluşturuyor. Emlakçılar kentsel dönüşüme girme ihtimali olan binaları vatandaşlara bilgi vererek kiraya veriyor.

"Vatandaşlar depreme dayanıklı yerlerde oturmak için harekete geçti"

Emlakçı Mukadder Selim, Bakırköy'de deprem sebebiyle eski dairelere ilginin düştüğünü söyleyerek, "Yeni dairelere talep arttı. Vatandaşlar deprem riski bulunan ilçelerden endişe duyuyor. Vatandaşlar depreme dayanıklı yerlerde oturmak için harekete geçti. 13 bin liralık daireleri 12 - 11 bin liraya kadar verebiliyoruz" dedi.

"1999 deprem öncesi eski binalara talep azaldı"

Kentsel dönüşüme girecek evlerin büyük bir kısmının 40-50 yıllık binalar olduğunu belirten Selim, "Burada oturanların da gelir düzeyi orta seviyede bulunuyor. Kentsel dönüşümün maddi bir gideri oluyor. 1999 deprem öncesi eski binalara talep azaldı, daire fiyatları az da olsa biraz düştü. 11 bin liralık bir kiralık daireyi 10-9 bin liradan verebiliyorum. Ancak biz vatandaşları eski dairelerin risk altında olduğunu ve kentsel dönüşüme her an girebileceği konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar yeni bölge arayışında

Depremden endişe duyan vatandaşların yeni bölge arayışında olduğunun altını çizen Selim, "Vatandaşlar; Çanakkale, Edirne, Kırklareli veya Karadeniz bölgesindeki illere gitmek istiyor. Depremden dolayı vatandaşlar ikinci bir plan yapmak durumunda kaldı" açıklamalarında bulundu.