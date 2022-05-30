Baklava üreticileri fıstık ithalatının serbest bırakılmasını istiyor

Fıstıklı baklava üretimine ara vereceklerini belirten Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Genel Başkanı Mehmet Yıldırım fiyatların ancak fıstık ithalatıyla birlikte düşürülebileceğini ve bu konuda girişimleri olduğunu belirtti.

İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Genel Başkanı Mehmet Yıldırım, fıstık fiyatlarındaki artıştan yakındı. Fıstık fiyatının son bir ayda 240 TL'den 440 TL'ye yükseldiğini söyleyen Yıldırım, "Bu piyasa tarafından kabul edilebilir bir rakam değildir. Bazı tüccarlar kendi aralarında küçük alım satım yaparak ve stokçuluk yaparak fiyatları spekülatif bir şekilde yükseltiyorlar. Burada aşırı fiyat yükselmesi ve spekülatif hareketlerden dolayı da devletimiz çok ciddi bir vergi kaybına uğramaktadır. Burada en büyük kaybı baklavacılık sektörü ve tüketici görmektedir. Bununla alakalı devletimizin bir an önce önlem almasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fıstıktaki fiyat artışının ithalat ile çözülebileceğini savunan Yıldırım, “Fıstık fiyatlarını aşağı çekilebilmesi için ve stokçuların da daha da fiyat yükseltme heveslerini yok etmek için, en azından 2 aylığına ithalatın serbest bırakılması ve gerekirse de ihracatın durdurulmasıyla alakalı çalışmalar yapılmasını sektör olarak talep etmekteyiz. Şeker fiyatlarındaki ciddi artış yüzünden geçtiğimiz günlerde devletimiz şeker ve şeker pancarı ithalatının önünü açtı ve serbest bıraktı; son günlerde şeker fiyatlarında gerilemeyi gözlemledik. Bu karar için sektör olarak devletimize minnettarız, aynı kararın fıstık için de uygulanmasını ivedi bir şekilde talep ediyoruz" şeklinde konuştu.