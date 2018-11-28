BAKSM'de kadın hakları ve politikaları konuşuldu

Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir panel düzenledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine gösterdiği duyarlılıkla öne çıkan Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir panel düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü Dünümüzden Bugüne Kadınların Mücadele Sonucu Elde Ettiği Haklar ile ilgili bilgiler aktarırken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Beylikdüzü'nde uyguladıkları Kadın Politikaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ana temanın ‘Kadın' olduğu söyleşiye; Sivil Toplum Kuruluşları, Müdürlük bünyesinde hizmet alan kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güllü: Siyasetin Karar Mekanizmalarında Kadınların Söz Sahibi Olması Gerekiyor

Yoğun ilgi ve katılımın gösterildiği panelde, siyasetin karar mekanizmalarında kadınların da söz sahibi olması gerektiğinin altını çizen Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Türkiye'deki nüfus oranlarına baktığımızda kadın ve erkeğin eşit oranda olduğunu görüyoruz. Ancak ülkemize baktığımızda kadınların bu eşitlikten faydalanamıyor. Yerel yönetimler ve eşitlik birimleri bu anlamda çok önemli. Aynı zamanda, birey olarak da kadınların kendi haklarına sahip çıkarak, kendi kararlarını alabilecek güçte olduğunu bilmeleri gerekir” ifadelerini kullanarak, salondaki hemcinslerine oldukça faydalı bilgiler aktardı.

İmamoğlu: Kadının en üst seviyede temsili için elimden geleni yapacağım

Paneldeki konuşmasında Beylikdüzü'nde kadının yeri ve kadın politikalarına değinen Ekrem İmamoğlu ise kadına karşı şiddet sorununun çözümlenmesi için ciddi bir eğitim sürecinden geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Beylikdüzü'nde kadınların her yerde kendilerini iyi ifade edebilen ve özgür olduklarını hissederek sorgulayıp soru sorabilecek, cevap alma haklarının da sonuna kadar var olduklarını bilecekleri bir şehir yaşamı sağlamak öncelikli amacımız oldu. Gücüm yettiği yere kadar kadının en mümkün olan, en üst seviyede temsili için çaba göstereceğim. Bunu bütün siyasi partilerin ve kurumların göstermesi gerekir. Kadın hakların dair ne gerekiyorsa bu ilçede yapılıyor ve yapılacak” diye konuştu.