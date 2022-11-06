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Bakü Grand Slam'de Hilal Öztürk'ten bronz madalya

Azerbaycan’ın başkentindeki organizasyonun son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk ile Sebile Akbulut arasındaki bronz madalya mücadelesinden Hilal Öztürk galip gelerek kürsüye çıktı.

Azerbaycan'ın başkentindeki organizasyonun son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk ile Sebile Akbulut arasındaki bronz madalya mücadelesinden Hilal Öztürk galip gelerek kürsüye çıktı.


Bakü kentinde yapılan ve 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan veren Grand Slam müsabakalarının son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı sıkletteki judocu Sebile Akbulut ile üçüncülük karşılaşmasında eşleşen Hilal Öztürk, mücadeleden galip ayrılan isim oldu ve bronz madalyanın sahibi olarak kürsüde yer aldı.

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