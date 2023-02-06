İhlas Haber Ajansı

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BAKUT deprem bölgesine hareket etti

Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAKUT) deprem bölgesine hareket etti.


Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 kenti etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından BAKUT ilk etapta 15 kişilik personeliyle depremde hasar gören illerden Hatay'a harekete geçti.



BAKUT ilk etapta Hatay'a sevk edildi


Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAKUT) 3 arama kurtarma aracı, 1 ambulans ve 15 deneyimli arama kurtarma ekibi ile deprem bölgesine hareket etti. Arama kurtarma ekiplerine Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehir Müdürlüğü teknik ekibi de dahil oldu. AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışmalarını yürüten BAKUT, Hatay ile bölgesine sevk edildi.

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