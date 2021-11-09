Bal tenekesinde uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli

İstanbul'un Bağçılar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bal tenekelerinin içerisinde özel bölmeye gizlenen 14 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu K.Ç. isimli şahsın kente uyuşturucu madde getireceğini öğrendi.

Bal tenekesinde uyuşturucu çıktı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip neticesinde uyuşturucunun Bağcılar'da bulunan adreste saklandığı belirlendi. Edinilen bilgiler doğrultusunda narkotik köpeği Atak'ın da katılımıyla adreste arama yapıldı. Atak'ın teneke kutulara tepki vermesi üzerine teneke kutular açıldı. Tenekelerinin içerisinde özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 14 kilo eroin ele geçirildi. Tenekelerin içerisinin hem uyuşturucu maddeleri gizlemek hem de narkotik köpeklerinin tepki vermesini önlemek için bal ile doldurulduğu anlaşıldı.

“Atak” tepki verdi, K.Ç. tutuklandı

Jandarma ekiplerince şüpheli K.Ç. hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. K.Ç "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek” suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.