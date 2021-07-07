Balat'ta kültürel yemek mekanları açılıyor

Kısıtlamada eve kapanan vatandaşlar normalleşmeyle birlikte manzaralı, tarihi dokularla işlenmiş kafe ve restoranlara ilgi gösteriyor. Pandemiyle birlikte özellikle modern, kültürel konsepte sahip işletmeler kapılarını açmaya başladı. İstanbul'un tarih taşıyan semtlerinden Balat'ta yeni açılan kültürel yemek mekanları ilgi gören mekanlar arasında yer alıyor.

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yerli ve yabancı gezginlerin uğrak yeri olan Balat genç girişimciler için de fırsatlar sunuyor. Türk mutfağının lezzetlerini yeniden yorumlayan, bu lezzetleri Balat'ın kendine has mekânlarında servis eden genç girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Haliç'e nazır lezzetler

Balat'ı gezerken etkilenen ve işletmecilik yapmaya başlayan 33 yaşındaki Mehmet Geçili, “Farklı mutfaklar ile Türk mutfağından sentezlediğim lezzetleri, Haliç'e nazır bir yerde insanlara sunmak istedim. Tantuni tacomuz, Balat burgerimiz hatta farklı dinlerin ve kültürlerin en güzel harmanlandığı yerlerden biri olan Balat'ı baz alarak yaptığımız Mesto kahvemiz bu duygularla ortaya çıktı ve menümüze girdi” dedi.

Yenilenen binalarda tarihi solumak

Yönetmen Miraç Kazancı ise Balat'ın doğal bir film platosu olduğunu, kendisinin de Balatlı olma sürecinin film yaparken başladığını belirtti. Dünyanın en büyük metropollerinde Balat gibi bir mekan bulmanın mümkün olmadığını, adeta zamanın durduran, ilham verici bir semt olduğunun da altını çizdi.

Kazancı, içinde oturduğu yapı için “Neredeyse harabe durumunda olan ancak Haliç'in en güzel göründüğü, eski bir Rum evi olan bu binayı görünce, bu tarihin bir parçası olmak istedim. Öncelikle binanın temizlenmesini, düzenlenmesini ve güzelliğinin ortaya çıkmasını sağladık. Şimdi, içine girenler, bir film sahnesine girmiş gibi hissediyor, adeta tarihe dokunuyor” dedi.