Balat'ta silahlı saldırıya uğrayan Enes Kaya yaşadığı dehşeti anlattı

İstanbul Balat'ta silahlı saldırıya uğrayan sanat yönetmeni Enes Kaya, yaşadığı dehşet dolu o anları anlattı. Kaya, “Arkamdan eğilerek beni sakat bırakmaya yönelik doktorlardan öğrendiğim kadarıyla sakat bırakmaya teşebbüs ederek ilk önce dizime bir el ateş etti. Silah sesinin verdiği o korkuyla heyecanla koşmaya başladım. Bu sefer de vücuduma öldürmeye teşebbüs ederek 3 el ateş etti” dedi.

Fatih'te kültür ve sanat aktiviteleri gerçekleştiren Sanatsal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya, uğradığı silahlı saldırı anını anlattı. Yaşadığı dehşet dolu o anları anlatan Kaya, “Ben burada sanat yönetmenliği yapıyorum. Dizi ve reklam işlerinde çalışıyorum. Sinemasal bizim için gönüllü bir proje. Buradan geçerken sürekli kendilerini sergilediler. Temmuz ayında da biz burada alanın temizliğini yapmaya başladık. Orada gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bir faaliyete başladığımızda bana telefon açtılar. Murat Özer adlı şahıs telefonla beni arayarak oradan çekip gitmemi, çalışmalarımı bırakmamı istediler. Daha sonra Recep Çetin isimli şahıs alana geldi. Alanda tehditleri bana karşı sergilemeye devam eti. Sonrasında araya bayram girdi. Bayram'dan sonra ben yine konu ile alakalı resmi çalışmalar yürütürken, belediyeden aşağıya yürüyerek geldim. Bu sokağın başında yaklaşık 500 metre Recep Çetin isimli şahıs beni gizlice takip etmiş. Arkamdan eğilerek beni sakat bırakmaya yönelik doktorlardan öğrendiğim kadarıyla sakat bırakmaya teşebbüs ederek ilk önce dizime bir el ateş etti. Silah sesinin verdiği o korkuyla heyecanla koşmaya başladım. Bu sefer de vücuduma öldürmeye teşebbüs ederek 3 el ateş etti. Allah'a şükür bu mermiler patlamadı. Eğer o atılan mermiler bana isabet etmeseydi bu alanda çocuklar vardı. O çocuklardan birine gelip farklı bir ailenin de hayatını zindana çevirebilirlerdi” dedi.

Hayatlarının kaos olduğunu kaydeden Kaya, “Hem maddi bir zararımız var hem de hayatımız kaos olmuş durumda. Burada can güvenliğimiz yok. 2009 yılından bu yana huzurla yaşadığımız Balat'ı şu anda bu şahıslar yüzünden maalesef huzursuzuz” şeklinde konuştu. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren Recep Çetin isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine konuldu.