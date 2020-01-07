Balık satışlarına fırtına engeli

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına balık satışlarını düştü. Balıkçılar, fiyatların mevsimine göre iyi olduğunu ancak, hava şartlarından dolayı müşteri gelmediğini bunun da satışları düşürdüğünü söyledi.

İstanbul birkaç gündür yağmur ve fırtınanın etkisine girdi. Bu durum balık satışlarını da olumsuz etkiledi. Karaköy'de bulunan balıkçılar çarşısında sessizlik hakimdi. Balıkçılar müşteri bulamamaktan yakındı. Balıkçılar, geçen seneye göre balığın az çıktığını; bunun üzerine de yağmur ve fırtınanın etkili olmasıyla satışların beklenenden düşük gerçekleştiğini belirttiler. Balıkçılardan alınan bilgilere göre; hamsinin kilosu 25 lira, istavritin 25 lira, uskumru 25 lira, çinakop ise 40 ile 70 lira arasında değişiyor. Balıkçılar en çok talebin hamsi, çinakop ve istavrite olduğunu söylüyor.

“Havalar yağmurlu ve fırtınalı olduğunda satışlar düşüyor”

Havalar kötü gitse de tezgâhlarını açıp müşterilerin gelmesini bekliyoruz diyen balıkçı Selim Albayrak, “Havalar yağmurlu ve fırtınalı olduğunda satışlar düşüyor. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Bizi hava şartları gerçekten etkiledi. Fiyatlarda oynama yok. Hamsi 25 lira, istavrit 5 lira, uskumru 25 lira, çipura ve levrek 15 liradan satıyoruz. Hava şartlarından dolayı tekneler açılamıyor. Dolayısıyla balık az geliyor. Balık az geldiği zaman tavan yapıyor ama balık fazla geldiği zaman fiyat otomatik olarak kendiliğinden düşüyor” şeklinde konuştu.

“Yağmur yağdığı zaman Karaköy'e kimse gelmiyor”

İşlerin zayıf olduğunu belirten balıkçı Savaş Düzenli, “Havanın yağmurlu ve fırtınalı olmasından dolayı müşteriler çok gelmiyor dolayısıyla işlerden düşüyor. Yağmur yağdığı zaman Karaköy'e kimse gelmiyor. Fiyatlar bu havaya göre çok çok normal ve her zaman sattığımız fiyatlarda. Hamsi yaklaşık bir aydır 25 lira, istavrit 25 lira, çinakop 40 ile 70 lira arası, çipura, levrek bunlar 15 liradan satılıyor. Genelde en çok talep İstavrit, Hamsi, Çinakopa oluyor. İşlerin yoğun olduğu dönemde ise Hamsi ve İstavritin üzerine daha fazla talep olan balık yok şu anda” diye konuştu.

“Fiyatlar çok pahalı”

Balık satın almaya geldiğini belirten Musa Akar, “Hamsi almaya geldik dükkan da balık buğulama yapacağız. Fiyatlar çok pahalı. Eskiden 5 lira olan hamsi şimdi 25 lira oldu. Tabi bunun sebeplerinden balık artık Karadeniz'den geliyor dolayısıyla fiyat yüksek oluyor. Gene de bu soğuk havada fiyatlar normal. Eskiden biz kasa kasa alırdık kasası 15 liraydı. Şimdi anca 2 kilo alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.