Balık tezgahları boş, vatandaşlar dertli

Bu durum balık hallerindeki tezgahların boşalmasına ve balık fiyatlarının artmasına sebep oldu.

Deniz sıcaklarının artması ve ekosistemdeki değişimler balık satışlarını olumsuz etkiledi. Tezgahları boş bulan İstanbullular balık fiyatlarındaki artıştan yakındı. Balıkçılar satışlarının geçen seneye göre azaldığını belirtirken balık türlerindeki azalmadan dert yandı. Tarihi Kumkapı Balıkçı'sına taze balık almak için gelen vatandaşlar ise balık denetimlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Balıkçılar bu sene en ucuz balığın hamsi ve mezgit, en pahalı balığın ise kalkan balığı olduğunu söyledi. Öte yandan, Tarihi Kumkapı Balıkçı'sı esnafları yetkililere seslenerek önlem alınılmazsa önümüzdeki yıllarda kültür balıkçılığına yani yetiştirme balıkçılığına doğru gidileceğini söyledi.

“Şu anki tutulan balıkların yüzde 80'i denetim dışı avlanma ile geliyor”

Yalova'dan geldiğini ve balığı çok sevdiğini ifade eden Ekrem Kolancı, “Balık meraklısıyım. Şu anki balık fiyatlarından ve tutma şekillerinden memnun değilim. Şu anki tutulan balıkların yüzde 80'i denetim dışı avlanma ile geliyor. En ufak çinakopun dahi daha gelişip lüfer olmasını beklemeden piyasaya çıkıyor. Şuan için piyasa şartlarına göre aldığımız fiyatlar makul ama İstanbul için bu fiyatlar pahalı. İstavritin kilosu 20 lira, bir çinakopun tanesi 30 lira olunca herkes alamıyor” dedi.

“Yetkililer önlem almazsa önümüzdeki yıllar kültür balıkçılığına doğru gider”

Balık denetimlerinde yetkililerin dikkatli olup önlem alması gerektiğini söyleyen Kemal Sümbül, “Bu sezon istediğimiz gibi balık yok. Maalesef hamsi, çinakop, lüfer balığında sıkıntı var. Palamudun mevsimi şuan hiç yok. Bu sezon balık da gerçekten sıkıntı var. Yetkililer buna bir önlem almazsa önümüzdeki yıllar kültür balıkçılığına yani yetiştirme balıkçılığına doğru gidiyoruz. Ben 40 yıldır balıkçılık yapıyorum. Her geçen yıl bakıyorum balık nesli tükenmek üzere balık fiyatları yüksek olmasına rağmen ben vatandaşların balık yemesini istiyorum. Balık sayesinde bu yaşıma kadar hiç doktora gitmedim” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlar bu sene balığı sofralarına biraz zor koyuyor”

Balığın denizde yetersiz olduğunu masraflarını bile karşılayamadıklarını söyleyen Şafak Gün, “Yaptığımız masrafa bile sattığım balık yetmiyor. Balık denizde çok yetersiz bu sene balık az oldu. Havaların sıcak gitmesi yaz ve kışın karışması ile fiyatlar pahalı oldu. Bu durum halka yansıdı. Vatandaşlar bu sene balığı sofralarına biraz zor koyuyor. En düşük balığın kilosu bile 20-25 lira oldu. Ama zaman neyi gösterir sezona daha yeni başladık ilerleyen zamanlarda yağmur kar görürsek eğer hava soğuyup sular soğursa balık çoğalabilir. Denizde balık var ama dipte” şeklinde konuştu.

En ucuzu hamsi, mezgit en pahalısı kalkan balığı

Bu seneki balık fiyatları hakkında bilgi veren Erdoğan Gün, “Hamsi, çinakop, istavrit, barbun, tekir, mezgit bu aydan sonra başlayacak. Palamut ve lüfere maalesef biz dahil kimse doymadı. Hamsinin fiyatlarında düşüş var 15-20 lirayı buldu. İstavrit 20-25 lira arasında palamutlar 30-35 lira arasında değişiyor. Çinakop daha yeni başladı 30-35 lira arasında değişiyor. Bizim sularımızda en pahalı balık kalkan balığı kilosu 150-200 lira arasında değişiyor. Hamsi ve mezgit en ucuz makul fiyatlı olanları “ diye konuştu.