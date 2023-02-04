Balık tezgahlarında çeşit çok balık az

Balığın soğuk suyu sevdiğini belirten balıkçılar, çeşit olsa da denizlerden az balık çıktığını söyledi.

Hava sıcaklığı bir süredir mevsim normalleri dışında seyrediyor. Buna bağlı olarak denizlerden balık az çıkıyor. İstanbul'daki balık tezgahları boş kaldı, fiyatlar ise geçen haftalara göre arttı. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 100 TL'ye satılan çinekop 200 TL'ye kadar yükseldi. Tezgahın en ucuz balığı ise kilosu 60 TL'den satılan hamsi oldu.

“Kar ve yağmurun yağmaması balık bolluğunu engelliyor”

Havanın bu sene mevsim normalleri dışında gitmesi nedeniyle balıkçılığın tam manasıyla olmadığını belirten balıkçı Muharrem Arduç, “Görüldüğü üzere tezgahlarda çeşit var fakat bolluk yok. Bunun sebebi de kar ve yağmurların yağmıyor olması. Balığın kulağına kar suyu kaçsa hem fiyatlar düşer hem bolluk yaşarız. Karadeniz hamsisinde düşüş var, fiyatı ise 50-60 TL arasında seyrediyor. Balık soğuk havayı sever. Fırtına olursa balıkçılar ava çıkamaz ikisi farklı bir şey. Lodosta balık dibe kaçar. Çinekopun kilosu 100 TL'ye kadar düşmüştü şu anda 200 TL'yi bulmuş durumda. İstavrit 100 TL'den aşağı düşmedi. Bu dönemde genelde hamsi ve istavrite talep oluyor. Dediğim gibi kar ve yağmur yağarsa sezonu bollukla kapatabiliriz” şeklinde konuştu.