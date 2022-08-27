Balıkçı Kenan Balcı: “Bu sene fiyatlar düşecek vatandaşları dörtte bir fiyatına balık yiyecek”

Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçı Kenan Balcı, özellikle hamsi, palamut ve sardalya'nın bol bol çıkmasını beklediklerini ifade ederek, “Fiyatlar düşecek ve halkımız inşallah Kars'tan Edirne'ye dörtte bir fiyatına balık yiyecek. İnşallah sata sata yorulacağız” dedi.

1 Eylül itibari ile denizlerde avlanma yasağının kalkmasına sayılı günler kala balıkçıklar yeni sezon hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Balıkçılar, bu sezon açılışında bol bol palamut, hamsi ve sardalya'nın çıkmasını bekliyor. Dört buçuk aylık aranın ardından Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçı Kenan Balcı, yeni sezona hazır olduklarını ve denizlerdeki araştırmalarına göre bu sene palamut, sardalya ve hamsinin daha çok olacağına belirtti.

“Fiyatlar düşecek ve halkımız inşallah Kars'tan Edirne'ye dörtte bir fiyatına balık yiyecek”

Vira Bismillah demeye hazır olduklarını söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, “Türkiye'deki balıkçılarımız dört gözle 1 Eylül tarihini bekliyor. Dört buçuk ay aradan sonra ‘Vira Bismillah' diyecekler ve balıkları avlamaya başlayacaklar. Yarım asırlık tecrübelerime dayanarak bu yıl kar yağışı ve yağmurlar yolları kesti ve ovalardaki tüm kurtçukları yani yemleri denize sürükledi. Kış güzel geçti bu yüzden çok ümitliyiz. İlk başlarda palamut çok çıkıyor. Marmara, Karadeniz, İğneada gibi yerlerde oltamızı saldığımızda palamut çıkıyor. O yüzden palamuttan çok ümitliyiz. Fiyatlar düşecek ve halkımız inşallah Kars'tan Edirne'ye dörtte bir fiyatına balık yiyecek” dedi.

“İnşallah bu sene sata sata yorulacağız”

Vatandaşların az balık tükettiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Balcı, “Halkımız balığı az yiyor. Hiç yemeyenler bile 200 gram balık yesinler. Balık ve deniz çok önemli. Halkımız para kazanmanın peşinde ama deniz ne kadar kutsal bir şey. Oltanı atıyorsun ve 5 kilo balık tutuyorsun 200 lira para kazanıyorsun. Marmara ve Karadeniz Türk halkına bir armağandır. Bütün balıklara doyacağız. Hamsi, istavrit gibi denizin her tarafında ve kıyı şeritlerinde balıklar gözüküyor. İnşallah sata sata yorulacağız” dedi.