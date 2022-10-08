Balıkçı Kenan'dan çocuklar için balık pişirme tarifleri

Balıkçı Kenan, "Balık, çocukların kemiklerini geliştiriyor. Yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor. Çünkü palamut balığında yüksek miktarda Omega 3 var" dedi.

Denizlerde balık bolluğu devam ediyor. Özellikle son dönemlerde bol miktarda çıkan palamut fiyatları, tezgahlarda da düştü. Bir kiloyu aşan palamutun tanesi bazı yerlerde 50 ila 60 lira arasında satılmaya başlandı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, çocuklar ve yaşlıların balık yemesinin önemli olduğuna dikkati çekti. Balıkçı Kenan, kılçık nedeniyle balık yiyemeyen vatandaşlara ise özel tarif verdi. Kılçıktan arındırarak palamut pirzola yaptıklarını dile getiren Balıkçı Kenan, "Her gün değişik şekilde pişirilerek çocukları yemeye alıştıralım" ifadelerini kullandı.

“Kılçıktan arındırarak palamut pişiriyoruz”

Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, palamut balığının bu dönemde ucuz ve lezzetli olduğuna dikkat çekerek çocukların ve yaşlıların rahat bir şekilde tüketebilmesi için kılçıksız pişirme tariflerini anlatarak palamutu pirzola ve şiş halinde tüketilmesi için tarif vererek “Çocuklar ve yaşlılar, damaklarına kılçık batar mı diye korkuyorlar. Kılçıktan arındırarak palamut pirzola yapıyoruz . Her şeyden doyulur ama palamuttan doyulmaz. Her gün değişik şekilde pişirilerek çocukları yemeye alıştıralım. Bugün ızgarası, yarın şişini yapalım. Kanını, kılçığını hiçbir şeyini bırakmayarak şiş haline getiriyoruz. Çocuklar ve yaşlılar, damaklarına kılçık batar mı diye korkuyorlar. Kılçıktan arındırarak palamut pirzola yapıyoruz. 10 yıl önce olan palamut akınının bugün yenisi yaşanıyor. Balık, çocukların kemiklerini geliştiriyor. Yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor. Çünkü palamut balığında yüksek miktarda Omega 3 var ” şeklinde konuştu.