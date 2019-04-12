Balıkçı Kenan'dan kılçıksız balık isteyen çocuklara "balık köfte" tarifi

Çocukların zaman zaman kılçıklarından dolayı balık yemek istemediğini söyleyen Kenan Balcı, kolayca hazırlanan balık köftesi ile miniklerin de sağlıklı beslenebileceğini belirtti.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi yüzlerce balığın mumyalanmış haliyle dikkat çekiyor. Müzenin kurucusu balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzü'nde kurduğu bu müzeyi meraklılarına ücretsiz gezme imkanı sunuyor. Balcı, dün bir grup öğrenciyi daha müzesinde ağırladı. Balcı, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladıktan sonra elleriyle balık köftesi pişirdi. Çocukların balık yerken kılçıklarından rahatsız olduğunu ve bu şekilde daha rahat tüketebildiklerini söyleyen Kenan Balcı, balık köfte tarifini de verdi. Balcı, “Çocuklarımızın balık yeme korkusu gitsin diye onlara balık köftesi hazırladık. Balık köftesinin malzemesi de çok kolay. Büyükler balıkçıya gittiklerinde bir levrek balığı, bir palamut balığı, 300 gram ya da yarım kilo kadar hamsi 4 kişilik aile için bu yeterlidir. Balıkların kılçıklarını, omurgalarını aldıktan sonra bu karışımı yapıp balık gevrek etli olduğu için makinede çekmeye gerek yok. El darbeleri ile gördüğünüz gibi çok hoş bir görüntü ve lezzet meydana çıkıyor. Balıktan sonra maydanoz, kaşar peyniri, yumurta, bir de köftemizi toplasın diye kurutulmuş ekmeğin rendelenmiş hali. Biz uzun zamandır kılçıkla uğraşmak istemeyen müşterilerimize balık köftesini sunuyoruz” dedi.