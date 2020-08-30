İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkçı tekneleri Florya Atatürk Köşkü'nü selamladı

Küçükçekmece Menekşe sahilinde teknelerle bir araya gelen vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda süsledikleri tekneleriyle Florya Atatürk Köşkü ve Yeşilyurt Hava Harp Okulunu selamladı.

Küçükçekmece Menekşe sahilinde teknelerle bir araya gelen vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda süsledikleri tekneleriyle Florya Atatürk Köşkü ve Yeşilyurt Hava Harp Okulunu selamladı.


30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlilerle kutlanmaya devam ediyor. İstanbul Küçükçekmece Menekşe sahilinde bir araya gelen yaklaşık 50 balıkçı teknesi, Zafer Bayramı nedeniyle bayraklarla süslenen tekneleriyle konvoy halinde denize açıldı. Tekneler ilk olarak Florya'da bulunan Atatürk Köşkü'nün önüne geldi. Köşkü selamlayan teknedekiler, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşlar, bir süre köşk önünde bekleyerek teknelerinden marşlar çaldı. Bir süre sonra buradan ayrılan tekneler, Yeşilyurt'ta bulunan Hava Harp Okulu önüne giderek orada da İstiklal Marşı okudu ve teknelerden marşlar çaldı. Balıkçı teknelerinin Zafer Bayramı kutlaması çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.