Balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişinin öldüğü davada karar

Mahkeme sanığın ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Beylikdüzü'nde 29 Aralık 2016 tarihinde Ambarlı Limanı açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin fırtınadan dolayı battığı ve İlyas Bostancı(37) ile Hüseyin Karaman'ın (32) hayatını kaybettiği olayın davası karara bağlandı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yılmaz Badur ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı Zeynep Şahangil eylemin taksirden çıktığını söyleyerek suçun olası kasıt altında işlendiğini söyledi. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçu işlediğine dair bir delil olmadığını söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanık Yılmaz Badur'un ‘taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle bu ceza 3 yıl 4 aya indirildi.

Duruşma çıkışı konuşan müşteki avukatı Zeynep Şahangil sanığın olayın gerçekleştiği günün fırtınalı olacağını bildiği halde 2 çalışanını avlanmaya çıkardığını söyleyerek suçun olası bir kasıtla işlendiğini belirtti. Avukat Şahangil kararı istinaf edeceklerini de ifade etti.

Hayatını kaybeden Hüseyin Karaman'ın kız kardeşi Ziynet İmir ise cezanın az olduğunu söyleyerek, “Ancak bir davayı bile zor açtırdık. Biz uğraştık yoksa soruşturma kapanıp gidecekti. Canım ağabeyim yattığın yerde rahat uyu. Cezasız kalmasından çok korkmuştuk” dedi.

Olayın geçmişi

Ambarlı Limanı açıklarında 2016 yılı Aralık ayında meydana gelen olayda Hüseyin Karaman ve İlyas Bostancı midye toplamak için tekne ile denize açıldı ancak bir süre sonra tekne battı. Olaydan sonra hayatını kaybeden İlyas Bostancı'nın cansız bedeni aynı gün içerisinde bulunurken, Hüseyin Karaman'ın cansız bedeni bir ay sonra bulundu. Olay sırasında Karaman ve Bostancı ile teknede olan 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili tekne sahibi olduğu iddia edilen Yılmaz Badur'un hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.