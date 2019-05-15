Balıkçıda tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Şişli'de bir balık restoranında henüz bilinmeyen bir nedenle iş yeri çalışanı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Y.Y., isimli çalışan sağ bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 01.30 sularında Şişli Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir balıkçı restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen saldırganın restorana otomobille geldiği ileri sürüldü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinin ikinci katında çalışan Y.Y. ile tartışan saldırgan, bir süre sonra yanındaki silahı çalışana doğrulttu. Saldırganın ateş etmesi sonucu Y.Y., sağ baldırından yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise restoranda delil ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. İncelemenin ardından saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.