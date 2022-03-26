Balıkçılarda mayın tedirginliği

Denize çoğu çıkmadı. Çıkanlar da geri geliyor. Mayın bir metre suyun içindeymiş görülen bir şey değilmiş. Balıkçılar için de gemiciler için de çok büyük tehlike bu. Bizden şuan gören yok” dedi.

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından incelenirken, balıkçılarda da tedirginlik yaşattı.