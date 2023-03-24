Balıkçılardan uyarı: “Balık yemek isteyen vatandaşlar son bir ayı iyi değerlendirsinler”

Balıkçılar, balık yemek isteyen vatandaşlara son bir ayı iyi değerlendirmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Tezgahların en ucuz balığı ise kilosu 100 TL ile hamsi ve istavrit oldu.

Balık avı yasağının bitimine 1,5 ay kala tezgahlarda azalma başladı. Balık tezgahlarında azalmalar olsa da çeşidin çok olduğu görüldü. Balıkçılar vatandaşların önümüzde ki günleri iyi değerlendirmesini yönünde uyardı. Talebin en çok hamsi ve istavrit ve olduğunu söyleyen balıkçılar, bu balıkların kilosu 100 TL'den satıldığını belirtti.

“Vatandaşlar balık yemek istiyorlarsa son bir ayı değerlendirsinler”

Balık sezonun bitmesine son bir ayın kaldığını ifade eden balıkçı Selim Albayrak, “Fiyatlar sezona göre normal seyrediyor. Sezonun bitmesine az bir süre kaldı olan balıklar sezonun son balıkları. Bu sene palamutçuluk oldu sezonu güzel kapatıyoruz. Vatandaşları bekliyoruz. Son bir ayı değerlendirsinler. Balık fiyatları borsa gibidir. O yüzden balık ne kadar çok gelirse otomatikman aşağı düşer. Şu anda talep normal. Ramazandan dolayı çok fazla talep olmuyor. Fiyatlar normal hamsinin kilosu 100 TL, istavrit 100 TL, çinakop 200 TL'den satıyoruz” şeklinde konuştu.

“Balık tezgahlarında biraz azalma var”

Balık sezonunun sonuna geldiklerini belirten balıkçı Samet Balyemez, “Şu anda tezgahlarda biraz azalma var. Şu anda hamsi, istavrit, çinakop gibi balıklar tercih ediliyor. Vatandaş balık yemek istiyorsa balık yemenin tam zamanı. Tezgahın en ucuz balıkları hamsi, istavrit. Hamsi geçtiğimiz aylara göre büyüdü fiyatı normal. Hamsi ve istavritin kilosu 100 TL, çinakop, uskumru 200 TL, barbun 200 TL, çupra 120 TL'den satıyoruz. Sezon bittikten sonra hamsi, palamut gibi balıkları tezgahlarda göremeyeceğiz. Yasaktan kaynaklı büyük gemiler çıkamayacak ama olta balığı ve küçük tekneler çıkar. Yasaktan kaynaklı olta ve tekne balıklarında 40-50 TL zam gelebilir.

İsmarit balığı almaya geldiğini ifade eden bir vatandaş, “Bu balığa çok talep yoktur fakat ben çok severim. Yaklaşık 7 kilo aldım. Bu balığın ızgarası çok güzel olur” diye konuştu.