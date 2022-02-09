Balıkesir Gastronomi Atlası için imzalar atıldı

Balıkesir Ticaret Odası'nın koordinasyonunda hazırlanan Balıkesir Gastronomi Atlası için ünlü Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor ile yapılan işbirliğinin başlangıcına yönelik imzalar EMITT Fuarında atıldı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştiren EMITT fuarında marka değerleriyle ziyaretçiler ile buluşuyor. Yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Balıkesir standında, şehrin; tarihi, doğası, termali, denizi, gastronomisi ve kültür rotalarıyla tanıtılıyor. Fuarda ayrıca Balıkesir Ticaret Odası'nın koordinasyonunda hazırlanan Balıkesir Gastronomi Atlası için ünlü Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor ile yapılan işbirliğinin başlangıcına yönelik imzalar atıldı. Gourmand Cookbook Awards'ta “Selçuklu Mutfağı” adlı eseri ile “Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı” ödülüne layık görülen, Ketebe Yayınları'ndan Türkiye Gastronomi Atlası kitabıyla bir ilke de imza atan, daha önce gerçekleştirdiği Balıkesir ziyaretinde şehrin gastronomisini deneyimleme fırsatı bulan ve şehrin gastronomisinden oldukça etkilendiğini her fırsatta dile getiren Ömür Akkor Balıkesir için ulusal nitelikte bir gastronomi atlası hazırlayacak.

Hazırlanacak çalışma Balıkesir'in tüm ilçelerini kapsayan yerel lezzetleri ile birlikte turistik değerlerini de içeren bir seyahatname şeklinde olacak. Balıkesir'i ziyaret edecek kişiler için rehber olma özelliği taşıyacak bu atlas içerisinde ilçeler bazında coğrafi işaretli ürünler, yöresel yemekler ve ziyaret edilmesi gereken mekânlara yer verilecek. Çalışma sayesinde Balıkesir'in değerleri tek kaynakta seyahat severlerin beğenisine sunulacak. Daha sonraki aşamada bir yayın evi ile işbirliği ile basılı hale getirilecek bu kaynak satışa da sunulacak.

Ünlü şef ile gerçekleştirilen imza törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş ve Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, yerel şefler ve stant ziyaretçileri katıldı.

“Lezzet şehri Balıkesir”

Balıkesir'i 50 peynirli şehir ve zeytin ülkesi olarak tanımlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Balıkesir çok güçlü bir coğrafya. Şehrimizde Balkanlar'dan, Orta Asya'dan göçle gelen insanların köyleri var. Bu da bir gastronomi zenginliği, kültür zenginliği meydana getiriyor. Topraklarımız zaten verimli. Türkiye'de en lezzetli balın alınacağı, peynirin en lezzetli olduğu yer Balıkesir'dir. Bu değerlendirme Türkiye'deki gurmelerin teşhisleriyle ortaya çıkmıştır. Peynirimizi, balımızı, kaymağımızı, kuzu etimizi, zeytinyağımızı bir kahvaltı da bile buluşturabiliyoruz. Ekmek çeşitlerimiz de oldukça fazla. Hatta bir ekmek kitabımız bile var. Balıkesirimizde ziyaretçilerimize kaz dağlarında dağ yürüyüşü, Burhaniye'de sörf, doğa yürüyüşleri, dalış gibi farklı sporlar, termal fizik tedavi imkânları ve gastronomi olarak zengin lezzetleri sunuyoruz” diye konuştu.

“Balıkesir, Türkiye'yi doyuran il”

Balıkesir'in gastronomi anlamında diğer illere göre çok daha avantajlı olduğunu ifade eden Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, bu yüzden çıkarılan Gastronomi Atlası'nı tanıtım anlamında çok önemsediklerini dile getirerek, “Bizim zaten uzun zamandır Balıkesir'i turizm anlamında tanıtmak için birçok projemiz vardı. Fuara da turizm ve gastronomi anlamında kendimizi tanıtmak için katılım sağladık. Çok yoğun bir katılım ve büyük bir stantla geldik. Balıkesir'i biz Türkiye'yi doyuran il olarak tanımlıyoruz. Çünkü gıda sanayimiz çok önde. Gastronomi olarak da birçok ile göre avantajlı konumdayız. Fakat maalesef bu zamana kadar bunun duyurulması anlamında çok fazla yol kat edememiştik. Gastronomi alanındaki faaliyetlerimizi ve lezzetlerimizi Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Bu kapsamda Ömür Bey'in hazırlayacağı Balıkesir Gastronomi Atlası için ilk imzaları atacağız. Balıkesir için güzel bir iş olacağını düşünüyoruz” dedi.

İlk kez bir şehir için gastronomi atlası hazırlanacak

“Bu kadar eski bir coğrafyada bu kadar doğal ürünü bir arada görmek müthiş bir duygu” diyen ünlü Şef Ömür Akkor, fuar çok başarılı bulduğunu söyleyerek, “Balıkesir standına oldukça şaşırdım. Çünkü Balıkesir'in inanılmaz bir mutfağı var. Çok çeşitli gastronomi kültürü ve ürünleri olduğunu gördüm. Fuara bütün lezzetlerini taşımışlar. Ekmeleri, peynirleri, zeytinleri, zeytinyağları, el işleri, halıları, kilimleri, motifleri hepsini bir arada görmek heyecan verici. Daha önce Ketebe Yayınları'ndan çıkan Türkiye Gastronomi Atlası'nı hazırlamıştık. Şimdi Balıkesir Gastronomi Atlası hazırlıyoruz ve yine Ketebe Yayınları'ndan da okuyucuyla buluşacak. İlk kez sadece bir şehir için atlas hazırlayacağım. Bu atlasla birlikte tatilcilerin Balıkesir'e oldukça yoğun bir şekilde gelmelerini bekliyoruz. Yaklaşık on yıldır Balıkesir üzerinde çalışmalarım var. Özellikle son bir yıldır her ay düzenli gidip, yerel ve eski üreticileri, eski lokantaları, pekmezciler, helvacıları tek tek geziyorum. 6 aydır haritaları çiziyorum. Sonrasında kitap baskıya gidecek ve bayramdan sonra da herkes Balıkesir'i gezecek” diye konuştu.

Gastronomi Şehri Balıkesir, lezzetlerini öne çıkartacak

Turizm profesyonellerinin yoğun bir şekilde katıldığı EMITT'te Balıkesir gastronomi değerlerinin ön plana çıkarılarak, gastronomi turizminden alınan payın artırılması hedefleniyor. Ayrıca “Ulusal Gastronomi Şehri” unvanını almaya hak kazanan Balıkesir standına gelen ziyaretçiler, 30 çeşit ürünü içerisinde barındıran Balıkesir kahvaltısı konseptini görme şansı elde ederek ürünlerin tadına bakma fırsatı yakaladı. Böylelikle Balıkesir Kahvaltısı'nın markalaşma yolundaki adımları da güçlendirilmiş oldu.