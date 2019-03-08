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Balıklı Ermeni Mezarlığı duvarında restorasyon başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın, AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy’dan bilgi alarak gerekli restorasyonun yapılması için talimat verdiği Balıklı Ermeni Mezarlığı duvarında restorasyon çalışmaları başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın, AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy'dan bilgi alarak gerekli restorasyonun yapılması için talimat verdiği Balıklı Ermeni Mezarlığı duvarında restorasyon çalışmaları başladı.


Zeytinburnu'ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı'nın duvarının çevresi, yıkılma tehlikesi üzerine bir süre önce metal bariyerlerle kapatılmıştı. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, vatandaş temaslarında yaya yolunun kapanması ve kapatılan alanla ilgili şikayetler aldı.


Arısoy'un temasları üzerine İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, söz konusu bölgede inceleme yaparak metal bariyerin kaldırılıp, restorasyonun başlatılması için talimat vermişti. Talimatın ardından harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Balıklı Ermeni Mezarlığı duvarı ve çevresinde çalışmalara başladı.

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