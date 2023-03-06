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Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu'na büyük ilgi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı unvanı ile 5 Mart’ta Prag’da UEC-2023 Avrupa Bisiklet Birliği Kongresi’ne katıldı35.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı unvanı ile 5 Mart'ta Prag'da UEC-2023 Avrupa Bisiklet Birliği Kongresi'ne katıldı


35. UEC-Avrupa Bisiklet Birliği Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı unvanı ile 5 Mart'ta Prag'da UEC-2023 Avrupa Bisiklet Birliği Kongresi'ne katıldı.


Türk bisikletinin gelişimi ve büyümesi vizyonuyla Türk ve dünya bisikletine kattıkları ile dünya bisikletinde önemli bir yere sahip olan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 5 Mart'ta Prag'da 35.'si düzenlenen 2023 Avrupa Bisiklet Birliği toplantısında 'Hoş geldin' mesajı ile karşılandı. Müftüoğlu, Türk bisikletini dünyada en iyi yerde görmek istediklerini vurgulayarak, deprem felaketleri hakkında bilgi verdi.

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