‘Balkan Gençlik Zirvesi', Kartal'da Balkanlı gençlerin katılımıyla düzenlendi

YTB tarafından yürütülen Balkan Gençlik Okulu projesinin 2021 yılı kapanış ve değerlendirme toplantısı Kartal'da düzenlendi. Balkan Gençlik Zirvesi organizasyonuna Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren ile çok sayıda Balkan vatandaşı genç katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Balkan Gençlik Okulu Programı kapsamında 2021 yılında yürütülen eğitim, seminer, konferans, çalıştay, kitap ve film kulübü gibi etkinlikler Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan gibi 8 Balkan ülkesinde, toplam 13 eğitim kurumu veya sivil toplum kuruluşu ile gerçekleştirildi. 8 ülkede yürütülen 13 farklı projeden faydalanan toplam öğrenci sayısı ise 700'ü buldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından ilki 2016 yılında, ikincisi 2019, üçüncüsü 2020 yılında gerçekleştirilen ve Balkan coğrafyasında genç nesillerin akademik olarak gelişimini hedefleyen Balkan Gençlik Okulu'nun bu yılki kapanış ve değerlendirme toplantısı düzenlemek amacıyla Kartal'da bir otelde ‘Balkan Gençlik Zirvesi' düzenlendi. Etkinliğe 8 Balkan ülkesinden yaklaşık 700 katılımcı iştirak etti.

Etkinlikte konuşma yapan YTB Başkanı Abdullah Eren, “Balkan Gençlik Okulu projesini çok önemsiyoruz. Zira Balkan coğrafyasını çok önemsiyoruz. Balkanların Türkiye açısından birkaç önemi var. Tarihi önemini zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Osmanlı bakiyesi bir toprak, bir bölge olmasının yanı sıra Balkanlar bugün tarihi ve kültürel bağımız olan birçok soydaş ve akraba topluluğu hala barındırmaktadır. Dest-i takva demek samimiyet demek, gönülle iş yapmak gönül ehli olmak demek. Türkiye ve Kültür Turizm Bakanlığına bağlı Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak, Balkanlar'a ve genel olarak da proje ürettiğimiz, iletişime geçtiğimiz tüm coğrafyalara, gönül alma, gönül kazanma metoduyla yaklaşmaya çalışıyoruz. Balkan Gençlik Okulu'nda da ana amacımız bu. Sizlerin gönlünü kazanmak ama aynı zamanda sizlerin bilgi ve birikimini artırmak.

Biz de YTB olarak sadece Balkanlar'da değil dünyanın farklı yerlerinde de gençlerimize yönelik programlar yürütüyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu sefer Avrasya'da yani Merkez Asya'daki ülkelerde aynı böyle bir program icra ettik. Oradaki genç kardeşlerimiz Türkiye'ye gelecek. Avrasya Yaz Okulu'nu icra edeceğiz. Bunun yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türk gençlerine yönelik, gençlerimizin kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla bizden destek alabilecekleri genç destek mekanizmaları var. Kamplarımız var, staj programlarımız var, liderlik programlarımız var, medya bölümlerimiz var. Hepsini gençler için organize ediyoruz. Önümüzdeki yıl Avrasya Yaz Okulu'yla beraber Balkan Gençlik Okulumuzu birleştirmek ve belki Avrupa'da yürüttüğümüz diğer faaliyetleri de bu faaliyetimizle birleştirmek istiyoruz. Bu anlamda YTB'nin düzenlemiş olduğu gençlere programların kapsamı ve kapasitesi her yıl artmakta.

Bu benim şahsi kanaatim, Türkiye de dahil Balkanlar'ın geleceği, bir arada olmak ve beraber oluşturacağımız bir takım siyasi, ekonomik birlikte ancak mevcut olabilecektir” dedi.

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise “Balkan denince, Balkanlara dönük bir gönül faaliyeti denince ülkemizde bunu en etkili, en başarılı şekilde yapan ülkemizin Cumhurbaşkanı ve kurmuş olduğu partisinin bugün yirminci yılını kutlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu vesileyle anmadan geçemeyeceğim.

Biz Türkiye deyince zaman zaman belli ülkelerin kıskançlıkla alındığını biliyoruz. Balkanlara yönelik yapılan çalışmalara art niyetli yaklaşımlar, yorumlar getiren bir takım ülkelerin olduğunu biliyoruz. Bir takım yanlış yakıştırmalar içinde olarak Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik dönük yapmış olduğu çalışmaları sanki bir arka planda hesabı olan, bir takım beklentilerine karşılık gelmesi için yapılan bir çaba olarak göstermeye çalışan iyi niyeti olmayan yaklaşımlar olduğuna maalesef zaman zaman sizler de şahit oluyorsunuz. Balkanlar demek biz, biz demek Balkanlar demek. Siyasi, devlet ve sistem olarak ne kadar ayrı gayrımız olsa da gönül dünyası olarak, birliktelik olarak, maneviyat olarak bizler birbirinin bir parçasıyız. Farklı kültürlerden olabiliriz. Farklı dinlerden, dillerden, ırklardan olabiliriz. Ama biz bu coğrafyanın bir parçasıyız” diye konuştu.