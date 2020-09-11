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Balkan Kupası'nda Halkbank'ın rakibi K.V. Luboteni Ferizaj

Halkbank Spor Kulübü, 12-13 Eylül tarihlerinde Ankara’da TVF Başkent Voleybol Salonu’nda 2020 Erkekler Balkan Kupası’na ev sahipliği yapacak.

Halkbank Spor Kulübü, 12-13 Eylül tarihlerinde Ankara'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda 2020 Erkekler Balkan Kupası'na ev sahipliği yapacak. Halkbank, turnuvada Kosova'nın K.V. Luboteni Ferizaj takımı ile mücadele edecek.


2020 Balkan Kupası'nda şampiyon olan takım, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. CEV Challenge Kupası 2. Turu'nda Avusturya'nın UVC Holding Graz takımı ile eşleşecek. Halkbank, korona virüs pandemisi sebebiyle tescil edilen 2019-2020 voleybol sezonunda Efeler Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak Balkan Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.


İki takım, iki gün üst üste karşı karşıya gelir. İki maçı da kazanan takım şampiyon olur. Galibiyetlerin eşitliği halinde, ikinci maçın ardından altın set oynanır. Altın seti kazanan takım şampiyon olur.


Erkekler Balkan Kupası maç programı şu şekilde:



12 Eylül Cumartesi


19.00 Halkbank - K.V. Luboteni Ferizaj



13 Eylül Pazar


16.00 Halkbank - K.V. Luboteni Ferizaj

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