Balkan Masterler Salon Şampiyonası düzenlendi

'sü düzenlenen Balkan Masterler Salon Şampiyonası, Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi.

4. Balkan Masterler Salon Şampiyonası, 2-3 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda gerçekleşti. Şampiyonanın son yarışları da bugün yapıldı. Balkan Masterler Salon Şampiyonası, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Masterler Komitesi ile daha birçok destekçi ve gönüllüler tarafından organize edildi. Organizasyon, Avrupa ve Dünya Masterler federasyonlarının standartları doğrultusunda geleneksel salon şampiyonası özelliği de taşıyor.